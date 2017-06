Podiel refinančných hypoték sa znižuje, trh ťahajú nové úvery

Slováci si hypotéky primárne určené na bývanie berú najčastejšie na 25 až 30 rokov/ priemerná splatnosť na účelovej hypotéke je 27,7 rokov. Najobľúbenejšou dĺžkou fixácie je vo VÚB banke päť rokov. Za ňou nasledujú kratšie fixácie, no to je spôsobené najmä tým, že banka ich zvýhodňuje aktuálnou akciovou ponukou.

Mení sa aj účel použitia hypoték. V tomto roku si účelovú hypotéku na kúpu bytu, domu alebo rekonštrukciu zobralo 52 percent žiadateľov, podiel refinančných hypoték na splatenie starších úverov naopak klesá. „Potvrdzuje nám to rozvoj trhu s nehnuteľnosťami a tiež priaznivú ekonomickú situáciu slovenských domácností,“ vysvetľuje Angelika Farkašová, vedúca úverových produktov vo VÚB. Ako ďalej uvádza, priemerná výška účelových hypoték je takmer o desať tisíc eur vyššia oproti priemernej výške refinančnej.

Ak sa pozrieme na priemernú splatnosť hypotéky, ženy preferovali vždy kratšiu splatnosť ako muži. Kým rozdiel v dĺžke splatnosti bol ešte pred dvomi rokmi cca 4 roky, postupne sa to vyrovnáva. Dnes je doba splatnosti u oboch pohlaví takmer rovnaká:

Priemerná výška hypotéky je najvyššia už tradične v Bratislave, v tomto roku dosahuje sumu 98 000 eur. Ovplyvňujú to, samozrejme, aj ceny nehnuteľností v hlavnom meste. Priemerná výška hypotéky v ostatných regiónoch Slovenska je nižšia, pohybuje sa okolo 62 000 eur. Slovenská metropola má aj najväčší podiel z celkového objemu poskytnutých hypoték, bratislavské domácnosti si z neho zobrali až 40 percent. Čísla vychádzajú zo štatistík VÚB banky, ktorá bola vlani najväčšou hypotekárnou bankou na trhu.

Výška hypotéky priemerne predstavovala v prvom kvartáli viac ako 72 000 eur. Medziročne je to viac o 2 300 eur. Okrem toho klesá podiel refinančných hypoték v prospech úverov určených na kúpu nehnuteľnosti. Svedčí to o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku.

