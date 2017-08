Hypotéky pre mladých dostanú nové pravidlá. Podpora štátu klesne

Vláda SR tento týždeň schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá má zmeniť systém štátnej podpory hypoték pre mladých. Cieľom je nahradiť systém bonifikácie vyplácanej bankám na daňový bonus, ktorý si každý klient odpočíta sám zo svojej daňovej povinnosti. To by malo systém zjednodušiť a sprehľadniť. Problémom však je limit bonusu 400 eur ročne. Navyše podpora môže kryť najviac polovicu z úrokovej sadzby, čo je oproti dnešným podmienkam zásadné zhoršenie.

Minister financií Peter Kažimír vysvetľuje: „Sľubujeme si od toho výrazné zjednodušenie a zníženie administrácie poskytovania štátnej podpory pre mladých. Celá oblasť zdokladovania v komerčných bankách sa zmení na podávanie daňového priznania. Bude to oveľa jednoduchšie".

Menej administratívy pre banky

Jednoduchšia však bude agenda len pre banky a pre štát. Naopak úverovým klientom administratíva pribudne. Kým dnes musia banky vykazovať a evidovať úvery pre mladých, z ktorých si potom nechávajú preplácať úroky od ministerstva financií, po novom bude pre nich zvýhodnený klient úplne bežným zákazníkom. Daňový bonus si cez odpočet dane bude uplatňovať človek v marci nasledujúceho roku v daňovom priznaní, alebo pri ročnom zúčtovaní dane, ktoré za neho robí zamestnávateľ. Zaplatí teda menšiu daň, ako by platil bez započítania bonusu.

Ten, koho daňová povinnosť bude nižšia ako odpočítateľná položka, bude mať smolu. Daňový úrad peniaze vracať nebude. Znevýhodnení tak môžu byť niektorí živnostníci, ktorých daňová povinnosť nedosiahne sumu odpočítateľnej položky.

Čo by sa malo zmeniť:

zruší sa bonifikácia úrokovej sadzby, ktorá je dnes 2 + 1 percento (štát + banka)

zavedie sa daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, najviac 400 eur ročne

na ten si môžu dlžníci nárokovať v daňovom priznaní, alebo pri ročnom zúčtovaní dane

Čo sa nezmení:

hypotéka pre mladých sa naďalej bude týkať ľudí do 35 rokov

ich priemerný mesačný príjem nemôže byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. Príjem sa však už nebude posudzovať za kvartál, ale za celý predchádzajúci rok

Od daní sa bude dať odrátať polovica z úrokov vypočítaných bankou. Ročne však najviac už vyššie zmienených 400 eur. Zvýhodňovať sa bude najviac 50 000 eur hodnoty úveru, z čoho 400 eur predstavuje 0,8 percenta. Ak teda klient dostane od banky hypotéku za 1,6 percenta ročne, prípadne menej, presne polovicu z toho „dostane“ klient späť. Jeho reálna sadzba bude predstavovať 0,8 percenta. Ak úroky v budúcnosti stúpnu, povedzme na tri percentá, reálne úrokové zaťaženie pre klienta bude 2,2 percenta, čo je oveľa viac ako dnes.

Štát chce ušetriť

Hypotéky pre mladých dnes zvýhodňuje štát tak, že dopláca dva percentuálne body z úrokovej sadzby a banka dopláca ďalší jeden percentuálny bod. Dovedna teda tri percentá. Zhruba na tejto úrovni sa preto pohybujú udelené hypotekárne sadzby, čo potom „mladým ľuďom“ umožňuje mať hypotéku po dobu piatich rokov zadarmo, alebo len za symbolický úrok.

Na nižšej štátnej podpore tak ušetrí štát. „Výdavky štátu sa znížia jednak pre nižší limit podpory, ako v súčasnosti, ale aj pre vyššiu administratívu pre hypotekárnych klientov. Určite sa nájde skupina ľudí, ktorá si bonus zabudne, alebo nebude vedieť uplatniť,“ myslí si analytik Pavel Škriniar. „Navyše znížením podpory bývania mladých dáva štát signál o tom, ako vážne to s touto podporou myslí,“ dodáva.

„Zo zverejneného znenia je však evidentná tendencia štátu na hypotékach pre mladých ušetriť. Je to škoda, pretože podpora bývania mladých by mala byť súčasťou rodinnej politiky každej rozumnej exekutívy,” myslí si analytik Fincentra Peter Világi.

„Nový systém je menej ústretový voči hypotekárnym klientom. Je to teda priškrtenie oproti dnešnému stavu,“ konštatuje … Porázik. Hodnotí pozitívne, že systém sa po novom sprehľadní a zjednoduší. Problémom však podľa neho je limit podpory 400 eur ročne.

Odstránenie nejasností pri výpočte

Hlavným problémom dnes platnej bonifikácie hypoték pre mladých je nejednoznačný výpočet, ktorým ju banky realizujú. Banky totiž využívajú nejasné znenie zákona a vypočítavajú zníženie úrokov po štátnej podpore rôznymi spôsobmi. Dvaja dlžníci v rôznych bankách sa tak pri rovnako nastavených úverových parametroch a rovnakom čase splácania môžu dopracovať k rozdielnej výške splatenej istiny. Inak povedané, v jednej banke sa úver môže splácať rýchlejšie ako v inej.

"Pozitívom pripravovanej zmeny je odstránenie súčasných nejasností pri spôsobe výpočtu a rozdielov medzi bankami,” hovorí P. Világi. Aj Slovenská banková asociácia pozitívne vníma zámer nahradiť súčasný systém bonifikácie úrokov hypoték pre mladých za daňový bonus.

„Problematické však vidíme niektoré ustanovenia, ktoré limitujú spotrebiteľa v porovnaní so súčasnými pravidlami aplikovanými v bankovom sektore. Podľa predloženej novely by sa daňový bonus mal vzťahovať iba na kúpu bytu alebo rodinného domu bez možnosti zahrnutia napr. pozemku pod danou nehnuteľnosťou, garáže alebo iných súčastí nehnuteľnosti, tak ako je to v súčasnosti zadefinované v zákone na bývanie,“ uvádza hovorkyňa asociácie Diana Priechodská Brodnianska. Za problém vníma tiež výšku limitu daňového bonusu na sume 400 eur.

Analytici preto odporúčajú, aby tí ktorí o hypotéke uvažujú a spĺňajú podmienky na bonifikáciu úrokov, využili ešte staré podmienky platné do konca tohto roka. Je teda možné, že hypotekárny trh dostane pred koncom roka ďalší impulz. P. Világi si však nemyslí, že by od januára mali úvery pre mladých zásadne zdražieť. Banky podľa neho znížia dnes sadzby udržiavané pre túto cieľovú skupinu, takže výsledný efekt by mal byť plus mínus nulový. K rozdielom však určite dôjde v stredno- a dlhodobom horizonte, keď sadzby opäť vzrastú.

Návrh novely zákona o dani z príjmov čaká ešte prerokovanie a schvaľovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Poslanci teda ešte môžu podmienky štátnej podpory zmeniť.