Hypotéky rastú, no banky prerábajú

Články z Banky

Národná banka Slovenska na základe stresových testov konštatovala, že slovenské banky sú dnes v dobrej kondícii a relatívne odolné voči negatívnym vplyvom. Zároveň im však do budúcnosti veští pokles ziskovosti. Samotné banky priznávajú, že ani prebiehajúce hypotekárne „dožinky“ im nepriniesli výrazný nárast príjmov. Celá správa »

Hypotéku roka 2017 ponúka VÚB banka. Rozhodla o tom odborná porota už štvrtého ročníka súťaže najlepších bankových inštitúcií. Podujatie organizuje spoločnosť Fincentrum a týždenník Trend. Okrem najlepšej hypotekárnej banky sa oceňujú i stavebné sporiteľne, poisťovne a najlepší bankoví a poistní manažéri. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 19.04.2017 14:26

Akú výhodu má klient, ak svoj dlh riadne spláca? Niekto by povedal, že nedostane pokutu a nebude v registri úverov. No niekedy za to dostane aj odmenu. A práve vďaka odmene sa z jeho pôžičky môže stať tá najvýhodnejšia pôžička na trhu. Celá správa »

Trh financovania bývania chytil nový dych. Napriek tomu, že ešte na začiatku roka analytici špekulovali, že sadzby začnú pomaly opäť rásť, marec rozpútal novú bitku o klientov a s tým spojený pokles úrokov. Aktuálne banky prichádzajú s novými nástrojmi, ako ešte viac rozvíriť, už i tak búrlivé, vody hypotekárneho trhu. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 19.04.2017 14:27

Slovenský bankový trh si za 25 rokov prešiel dlhý kus cesty. Len málokto by uveril, že koncom 90tych rokov banky platili na vkladoch aj 20 percentné kreditné úroky. Naopak hypotéky do ich portfólia pribudli až po roku 2000. Človek by si mohol myslieť, že banky už dnes nemajú čím prekvapiť a všetko nové tu už raz bolo. Opak je pravdou. Pri pohľade za hranice vidíme, že produktoví špecialisti slovenských bánk sa ešte stále majú čím inšpirovať. Celá správa »