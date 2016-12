Index S&P 500 zvádza k prílišnému optimizmu

Hoci súčasná, takmer rekordná, hodnota indexu S&P 500 môže v investoroch vyvolávať býčiu náladu, analytik upozorňuje na prílišný optimizmus. Zhodnotenie, ktoré americké akciové trhy zažívajú po zvolení Donalda Trumpa, je podľa neho neodôvodnené a krátkodobé. Keď dôjde k zmene sentimentu, môže index spadnúť aj o desať percent, upozorňuje analytik.

Index S&P 500 vysoko rastie. Nereflektuje však skutočný stav

Len drobná zmena v sentimente, ho môže poslať nadol až o 10 %

Vo výhľade na rok 2017 uprednostňujeme európske a japonské akcie

Benchmarkový akciový index S&P 500 zatváral obchodovanie minulý piatok na hodnote 2258,07, čo len 0,6 percenta pod jeho historickými rekordami. Naznačuje to, že americké akcie opäť vstupujú do nového teritória.

Za normálnych podmienok by sa dalo očakávať, že takto vysoký rast bude založený na reálnych podkladoch ako vysoký ekonomický rast, inflácia alebo celková eufória, ešte lepšie však na kombinácii všetkých týchto komponentov. Súčasná expanzia to ale nespĺňa.

Hoci existuje viacero signálov o tom, že veci sa zlepšujú a inflácia sa už rysuje na horizonte, širší pohľad na americkú ekonomiku nám ukazuje, že ekonomický rast je stále pod dlhodobým trendom. Toto obdobie nižšieho, ako priemerného, rastu je pritom najdlhšie ako finančnej krízy z roku 2008.

Okrem toho súčasní investori, ktorí nakupujú aj v čase potácajúcej sa ekonomiky, tak nerobia na základe celkového pozitívneho sentimentu. Súčasný býčí trh je totiž ukážkovým príkladov neobľúbeného trendu, ktorý sa vyvíja len na základe nízkej participácie účastníkov.

Globálny finančný trh pozitívne reaguje na víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách aj jeho plány v oblasti fiškálnej politiky, a to aj bez ohľadu na to, či ich bude v skutočnosti schopný uskutočniť, alebo nie. Nikto sa zjavne nezaoberá tým, že jeho agenda nebude mať na ekonomiku reálny vplyv do septembra budúceho roka. Súčasný rozpočtový rok v USA totiž už beží.

Globálny ekonomický rast v budúcich deviatich mesiacoch bude funkciou akcií politikov z minulosti a firemných ziskov.

Napriek nedostatku eufórie, sa valuácia indexu S&P 500 dostala na najvyššiu úrovne od marca 2002, čo je o 18,4 percenta nad historickým priemerom z rovnakých období roka.

Odzrkadľuje to fakt, že analytici očakávajú nárast ukazovateľa EPS (earnings per share) až o 19,1 percenta za rok. Tejto prognózne nebráni ani to, že silný bude pre zisky amerických spoločností spôsobovať výrazný protivietor. Nedávnym príkladom bola spoločnosť Oracle.

To ako veľmi sa analytici mýlia ukazuje aj fakt, že za posledné tri roky sa ich prognóza líši od reality o desať až 15 percent.

Energetický sektor predstavuj u optimistov v S&P 500 najväčšiu nádej. Očakávajú rast EPS v tomto sektore za počas nasledujúceho roka – až o 262 percent. Hoci k nárast s najväčšou pravdepodobnosťou príde, je otázne, či to bude skutočne o takto vysoké percento. V našej prognóze zohľadňujeme aj to, že na trh už smeruje aj nová ropa, ktorá bude, aj napriek pokusom OPECu, tlmiť nárast ceny ropy.

Ďalším otáznym predpokladom, na ktorom stojí súčasným rast indexu, je zdravotnícky sektor. Analytici očakávajú, že EPS tu vzrastie až o 30 percent. Je podľa nás len ťažko možné veriť tomu, že zdravotníctvo bude môcť pri súčasných negatívnych správa o tom, ako nie je stredná trieda v USA schopná platiť si zdravotnícku starostlivosť, vykázať až takýto rast.

Navyše sú tu rastúce úrokové sadzby, ktoré pribrzdia zisky podnikov zo sektorov utility, priemysel, telekomunikácie a nehnuteľnosti. Zo ziskov firiem produkujúcich mimo USA a exportérov odkrojí aj silný dolár. Tento fakt robí rastové očakávania pre americkú ekonomiku ešte viac závislejšie na domácej expanzii.

Bude sa tak musieť prejaviť najmä v spotrebiteľskom sektore a finančníctve. Otázkou však je, či tieto dve odvetvia dokážu potiahnuť ekonomiku natoľko, aby splnila prisilné očakávania.

Zostávame preto pri našich portfóliách opatrní pri amerických akciách a odporúčame sa zabezpečiť pre prípad poklesu akciového trhu. Ten môže vyvolať čo i len mierna zmena v trhovom sentimente. Index S&P 500 by následne mohol spadnúť až o desať percent.

Autor je hlavným akciovým stratégom Saxo Bank.