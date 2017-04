Indikátorom politickej neistoty v Európe bude pravdepodobne pár EURJPY

Po víkende, ktorý sa vyznačoval nárastom geopolitického napätia v súvislosti so Sýriou a Severnou Kóreou, ako aj novými trendmi vo francúzskych prezidentských voľbách, sa pozornosť investorov opäť presunula späť do Európy. USA sa tak márne snažia uchmatnúť si svoje miesto na výslní.

Je evidentné, že trh pri pohľade na Európu nie je pripravený na prípadný negatívny výsledok francúzskych volieb. Hoci ani my si nemyslíme, že Le Penová má reálnu šancu na víťazstvo, nárast preferencií extrémne ľavicového kandidta Jeana-Luca Mélechona vyvoláva vážne obavy z presnosti predvolebných prieskumov. Je tak možné, že prvé kolo prezidentských volieb skončí elimináciou umiernených kandidátov Francoisa Fillona a Emmanuela Macrona. Voličom by tak zostala na výber len Marine Le Penová a J.L. Mélenchon.

Pre obchodníkov sa otvára niekoľko možností, ako to využiť. Je to jednak pár EURUSD, kde by euro, v prípade, že sa zvyšovanie amerických sadzieb nezrýchli, malo posilňovať. Viac volatility a príležitostí by však investorom mohol priniesť pár EURJPY a to aj vďaka prípadnej silnej rely pri európskych akciách, ako aj výpredaja vládnych dlhopisov.

S napätím očakávané dáta o spotrebiteľskej inflácií vo Veľkej Británii nám môžu priniesť vysvetlenie, do akej miery je výpredaj páru EURGBP vyvolaný obavami o euro, a do akej miery hľadaním si novej pôdy pod nohami zo strany britskej libry.

Pár EURJPY bude pravdepodobne najdôležitejším indikátorom nastávajúceho politického tlaku a neistoty francúzskych volieb, ktoré sú plánované na 23. apríla a 7. mája.

Najväčšie obavy pri eure vyvoláva možnosť, že obaja centristickí kandidáti sa nedostanú do druhého kola volieb. Okrem toho je tu možné uvoľnenie dlhodobo napätej situácie v talianskych verejných financiách, čo by tiež mohlo kurzom zamávať.

Yen naopak vždy posilňuje v situácii globálnej neistoty a v tejto chvíli je tu väčší potenciál na jeho rast ako pokles.

John Hardy, vedúci oddelenia forexu Saxo Bank