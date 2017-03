Investice 2017: Člověk vs. robot

Dva roboti se poprvé v historii dostaly mezi TOP 10 nejvýkonnějších manažerů hedge fondů všech dob. No jasně, že to nejsou ti kuchyňští, co máme doma na mixování. Fond může řídit portfolio manažer, lidská bytost vzniklá z opice, anebo může jet podle nějakého algoritmu bez lidských emocí – jakoby ho tedy řídil robot.

Žebříček, který pravidelně zveřejňují Financial Times, měří celkový historický výnos pro klienta od založení fondu. Loni šly roboti nahoru a lidé dolů, dohromady ti nejlepší pro klienty vydělili plus 2,6 procenta.

TOP 10 hedge fondů všech dob podle Financial Times

Fond Rok vzniku Čistý výnos od vzniku v mld. USD 1. Bridgewater 1975 49,0 2. Soros 1973 42,0 3. DE Shaw* 1988 26,0 4. Baupost 1983 25,3 5. Citadel* 1990 25,2 6. Appaloosa 1993 23,5 7. Och-Ziff 1994 23,1 8. Lone Pine 1996 21,0 9. Viking 1999 21,0 10. Elliott Assoc 1977 20,5

* Fondy využívající algoritmus/robota

Druhé místo získal Sorosův fond, který od roku 1973 vydělal pro klienty 42 miliard dolarů. George Soros je známý tím, že dá na lidský mozek a tu a tam se úchýlí k nějaké té spekulaci. Na britské libře vydělal „majlant“, na Trumpovi loni zase hodně prodělal. Z historického pohledu lidé stále vedou, ale roboti je dotahují . Na prvním místě mezi nejvýkonnějšími hedge fondy v historii se umístil fond Bridgewater založený v roce 1975. Pro své klienty vydělal od svého založení takřka 50 miliard dolarů čistého. Bridgewater je klasika. Lidmi řízená skupina fondů. Portfolio manažer se rozhoduje podle makra – inflace, měnového kurzu nebo HDP. Klíčovou osobou je Ray Dalio.Druhé místo získal Sorosův fond, který od roku 1973 vydělal pro klienty 42 miliard dolarů. George Soros je známý tím, že dá na lidský mozek a tu a tam se úchýlí k nějaké té spekulaci. Na britské libře vydělal „majlant“, na Trumpovi loni zase hodně prodělal.

Celý článok si môžete prečítať na: http://www.investujeme.cz/investice-2017-clovek-vs-robot/#ixzz4aXBw29pG