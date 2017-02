Investičné témy, na obchodovanie v nadchádzajúcom období

Scenár nízky rast-nízka inflácia, ktorý charakterizoval svet niekoľko minulých rokov, by sa konečne mohol zmeniť na heterogénny rast. Znamená to, že expanzívne fiškálne politiky, ktoré plánujú niektoré krajiny, by mohli mohli naštartovať rast a infláciu, znížiť záťaž v podobe vysokého dlhu, a zároveň zmierniť sociálnu nespokojnosť v spoločnosti. Vlády sú totiž nútené ukončiť nízky rast, nulovú infláciu a riziko politickej nestability a začať s expanzívnou fiškálnou politikou.

Nemecko, ktoré má dostatočný priestor vo fiškálnej politike, môže prísť pred voľbami v tomto roku s o trochu expanzívnejšou fiškálnou politikou. Zatiaľ je v hre len veľmi mierne zníženie daní. Expanzívne fiškálne opatrenia sa za účelom podpory výhľadu nulového rastu očakávajú tiež v Japonsku. Z krátkodobého hľadiska to môže byť dobrá stratégia, no nebude to asi dosť na zvýšenie produktivity a dostatočný rast v strednodobom horizonte.

"Vzhľadom na to, že výhody mimoriadne uvoľnenej menovej politiky začínajú slabnúť a rozkol medzi politickým establishmentom a prianím voličov sa rozširuje do stále viac krajín, na scénu sa dostane úplne nový ekonomický a politický rámec,“ hovorí Monica Defend, vedúca globálneho výskumu alokácie aktív v Pioneer Investments. Mohlo by to priniesť viacrýchlostný rast a zväčšenie ekonomických rozdielov medzi regiónmi. Inflácia by sa mala rásť najmä v rozvinutých krajinách.

Zmeny dohôd v medzinárodnom obchode, urýchlené zvolením Donalda Trumpa, budú jednou z kľúčových tém tohto roka. Ak tie najextrémnejšie komentáre z Trumpovej protekcionistickej kampane sa však zmiernia a sľuby, ako napríklad významné investície do infraštruktúry, či daňová reforma poskytnú rastu americkej ekonomiky jednorazovú podporu. Znamenalo by to miernejšieho a racionálnejšieho Trumpa a miernejší komoditný cyklus v Číne.

Rozvíjajúce sa trhy budú pokračovať v transformácii svojich ekonomických modelov smerom k rozvoju domáceho trhu a kvalitatívneho rastu. Tieto krajiny však budú naďalej veľmi závisieť na správach zo Spojených štátov, predovšetkým čo sa týka dolára a úrokových sadzieb. Víťazmi budú tie krajiny, ktoré majú väčší priestor vo využití monetárnej aj fiškálnej politiky a väčší záväzok ku schvaľovaniu štrukturálnych reforiem. V tomto smere bude favoritom opäť Ázia.

V tomto kontexte môže byť pre investorov s aktívnym, no obozretným prístupom, atraktívnych týchto niekoľko investičných tém:

Stimulácia ekonomík prostredníctvom inflácie umožňuje flexibilný prístup, pokiaľ ide o dlhopisové prostredie. Veríme, že počas Trumpovho pôsobenia bude uprednostňovaná politika podporujúca oživenie ekonomiky, čo môže ovplyvniť široké spektrum dlhopisových investícií po celom svete. V rámci tejto myšlienky sa nám páčia dlhopisy naviazané na infláciu v Amerike a v kontinentálnej Európe, kde očakávame stabilné ceny a veľmi nízku infláciu. Krivka amerických štátnych dlhopisov sa bude stávať stále strmšou vďaka zlepšujúcim sa makro ukazovateľom a tým, ako vstupujeme do nového režimu expanzívnej fiškálnej politiky. V prípade, že zvyšovanie úrokových sadzieb zostane pomalé, výsledky hospodárenia amerických spoločností by sa v tomto prostredí mohli zlepšiť a počet bankrotov by sa mohol po tohtoročnom cenovom skoku v energetickom sektore stabilizovať. V tomto prostredí korporátne dlhopisy pravdepodobne prekonajú výkonnosť štátnych dlhopisov vydávaných v zahraničných menách v Európe aj v Spojených štátoch – aj napriek tomu, že zhodnotenie jednotlivých tried môže byť nižšie. Pôžičky a ostatné stratégie s pohyblivou sadzbou by mohli byť nemenej zaujímavou príležitosťou.

Využiť rastu ekonomiky cez akcie: globálne, americké a ázijské akcie môžu najviac ťažiť zo širokého oživenia národných a environmentálnych iniciatív, čo by mohlo viesť k lepšej výsledkovej sezóne. To však nebude platiť v Európe, kde sú vyhliadky rastu miernejšie a politické riziko zostáva vysoké. Zaujímavé sú aj japonské akcie, pretože Japonsko je centrom experimentov s obnovením inflácie a vnútorné politické turbulencie by mohli byť potlačené.

Hľadanie výnosov pokračuje, no bude potrebný oveľa selektívnejší prístup. Stále existujú príležitosti na európskom a americkom trhu , avšak možný priestor pre výnos je tento rok oveľa menší. Rozvíjajúce sa trhy môžu byť zaujímavé, no treba byť opatrný s ohľadom na politické dianie po voľbách.

Meny: silný dolár, taktická príležitosť . Myslíme si, že rast amerického dolára zostane podporený rastom úrokových sadzieb a súčasná protichodná politika centrálnych bánk, ktorá sa môže ešte viac odlíšiť po „Trumpovom faktore“ do podoby ekonomického rastu a inflácie. Príležitosti môžu prísť vďaka volatilite v prípade mien rozvíjajúcich sa trhov. Všeobecne vidíme meny ako dôležitý nástroj taktickej alokácie aktív a kľúčový prvok riadenia aktívneho portfólia.

Stratégie ochrany: Aj napriek tomu, že očakávame silnejší ekonomický rast, aj naďalej treba monitorovať niekoľko štrukturálnych rizík. Napríklad geopolitické riziká, a to najmä v Európe, kde je tento rok politický kalendár veľmi preplnený. V tomto prostredí je diverzifikácia a zaisťovacie stratégie pre ochranu majetku investorov aj naďalej mimoriadne dôležité. Pomôcť by mohlo zlato a ostatné aktíva, ktoré majú nižšiu koreláciu s tradičnými triedami aktív, ktoré by spadnúť počas poklesu trhov.

Investičné prognózy vyplývajú z výhľadu spoločnosti Pioneer Investments.

Investičné témy, na obchodovanie v nadchádzajúcom období >> zdieľajte na sociálnych sieťach Tweet