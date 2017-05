Adidas prodá divizi golfového oblečení a vybavení

11.05.2017 16:06

Transakce s investičním fondem KPS Capital Partnersby by měla být uzavřena do konce roku. Částka za prodej divize je 425 milionů dolarů.Německý oděvní gigant Adidas prodá svoji divizi golfového oblečení a dalšího vybavení soukromému investičnímu fondu KPS Capital Partners. Obchod se tak bude týkat značek Taylor Made, Adams a Ashworth. Transakce by měla stát zhruba 425 milionů dolarů, přičemž polovina této částky bude v hotovosti a druhá polovina v zajištěných dluhopisech a dalších podmíněných aktivech. Prodej by měl podle prohlášení Adidasu měl být uzavřen ještě do konce tohoto roku. Divize golfového oblečení Adidasu vykázala minulý rok ztrátu, přičemž podíl tržeb na celkových tržbách činí u golfové divize zhruba 5 %. Minulý rok tržby divize dosáhly výše 892 milionů eur. Akcie Adidasu dnes na frankfurtské burze klesají. adidas AG (ADS) -1,2 % na 178,35 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 37,3 P/E 31,9 Vývoj za letošní rok (%) +18,8 Očekávané P/E 29,0 52týdenní minimum (EUR) 107,7 Prům. cílová cena (EUR) 184,1 52týdenní maximum (EUR) 189,0 Dividendový výnos (%) 0,9 Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.