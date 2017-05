Adidas reportoval pozitivní výsledky za 1Q

04.05.2017 11:56

Nárůst tržeb i zisku nad očekávání. Firma potvrdila výhled pro rok 2017. Výsledky společnosti adidas AG (ADS) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. EUR) 5,67 5,40 4,77 Čistý zisk (mil. EUR) 455 -- 351 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 2,26 2,225 1,75 Výrazný nárůst tržeb i zisku Textilní gigant Adidas reportoval výsledky za první kvartál tohoto roku. Čistý zisk společnosti v meziročním srovnání vzrostl o 30 % a překonal tak konsensus analytiků. Tržby rostly o 19 %, přičemž nejvýraznější růst zaznamenaly v Severní Americe, kde v meziroční komparaci poskočily o 31 %. V Číně posléze o 30 %. „Vzhledem k tomu, že spotřebitelská poptávka po našich produktech byla na celém světě silná, jsme znovu schopni výrazně zlepšit ziskovost i přes vývoj na měnovém trhu“, okomentoval výsledky CEO Adidasu Kasper Rørsted. Provozní marže na 11,1 %, hrubé marže mírně poklesly na 49,2 % Hrubé marže firmy poklesly o 0,2 procentního bodu v závislosti na vývoj na měnovém trhu. Dostaly se tak na 49,2 % při očekávání 49,7 %. Provozní marže vzrostla o 0,9 procentního b. na 11,1 %. Provozní zisk firmy dosáhl 632 milionů euro. Tržby bez vlivu měnového vývoje meziročně vzrostly o 16 %. Tržby značky Adidas bez měnového vlivu posléze zaznamenaly 18 % nárůst, tržby Reeboku vzrostly o 13 %. Adidas potvrdil cíle pro fiskální rok „Adidas pro fiskální rok 2017 potvrdil své cíle. Na základě výkonu v prvním kvartále potvrzujeme náš celoroční výhled. Naším cílem je dosáhnout dvojciferného růstu výnosů a nadměrného zvýšení ziskovosti v roce 2017“, prozradil CEO Kasper Rørsted. Firma očekává, že tržby za fiskální rok porostou v rozmezí 11 až 13 %, zisk pak Adidas predikuje na hranici 18 až 20 % růstu. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie Adidasu dnes na německé burze rostou o 1,5 %. adidas AG (ADS) +1,5 % na 184,95 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 38,7 P/E 33,1 Vývoj za letošní rok (%) +23,2 Očekávané P/E 30,3 52týdenní minimum (EUR) 107,7 Prům. cílová cena (EUR) 182,1 52týdenní maximum (EUR) 189,0 Dividendový výnos (%) 0,9 Zdroj: The Financial Times, Adidas, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.