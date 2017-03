Adidas zaznamenal v roce 2016 rekordní tržby, zvyšuje výhled

08.03.2017 10:20

Výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas výrazně překonal odhady v závěru roku a zvyšuje výhled pro 2017. Akcie vystřelila vzhůru. Výsledky společnosti adidas AG (ADS) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. eur) 4,709 4,686 4,167 Čistý zisk (mil. eur) -9,0 -20,355 -34 Očištěný zisk na akcii (EPS, eur/akcie) -0,04 -0,09 0,01 Obrat v roce 2016 vzrostl o 18 % na 19,3 mld. eur. Provozní marže se zvýšila o 1,3 p.b. na 7,7 %. Čistý zisk vzrostl o 41 % na 1,02 mld. €. Společnost navrhne dividendu ve výši 2 € na akcii. Nejvíce se dařilo produktovým řadám sport performance, dále Adidas Originals či Adidas neo. Značka Reebook rostla o 6 %, dařilo se Reebook Classics. z hlediska regionů rostla nejvíce Severní Amerika a Čína (růst 24 resp. 28 %). Pozitivní ohlas vzbudilo zejména zvýšení očekávaného růstu zisku na průměrných 20 - 22 procent do roku 2020 (předch. 15 %). Pro letošní rok se očekává růst obratu o 11 - 13 % a čistého zisku o 18 - 20 % na 1,23 mld. eur (1,02 mld. € v roce 2016). Adidas plánuje prodej specializovaných značek TaylorMade, Adams a Ashworth (golf) a CCM (hokej). Zásadní změny čeká také značku Reebook, která zatím brzdí výkonnost skupiny. Akcie ADS dnes na Xetře roste o 7 %. Oficiální zpráva zde. adidas AG (ADS) +7,8 % na 172,25 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 36,1 P/E 33,9 Vývoj za letošní rok (%) +14,8 Očekávané P/E 30,1 52týdenní minimum (EUR) 95,2 Prům. cílová cena (EUR) 157,4 52týdenní maximum (EUR) 174,5 Dividendový výnos (%) 0,9