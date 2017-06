Adobe reportoval pozitivní výsledky za 2Q

21.06.2017 10:30

Firma předčila očekávání analytiků ve všech důležitých sledovaných ukazatelích. Akcie v after-marketu posilovaly. Výsledky společnosti (ADBE) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Výnosy (mld. USD) 1,77 1,73 1,39 Čistý zisk (mil. USD) 374 -- 244 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,02 0,95 0,71 Výnosy i zisk výrazně vzrostly Softwarová firma Adobe Systems reportovala včera po uzavření trhů výsledky za druhý kvartál fiskálního roku 2017. Výsledky předčily v pozitivním duchu očekávání analytiků. Vyšší než očekáváný nárůst výnosů firmy reflektuje pokračující progres co se týče výnosů z cloudového businessu. Celkové výnosy společnosti v meziročním srovnání poskočily o 26,7 %. Čistý zisk posléze o 53 %. Celkové anualizované výnosy (ARR) nad konsensem analytiků Nejsledovanější divize firmy Digital Media vykázala výnosy ve výši 1,21 miliardy dolarů, přičemž ve druhém kvartále 2016 to bylo 943 milionů dolarů. Divize Creative Cloud se posléze dostala na rekordní hodnotu 1,01 miliardy dolarů. Minulý rok ve druhém kvartále vykázala výnosy 755 milionů dolarů. Provozní zisk Adobe v meziročním srovnání vzrostl o 46 %. Klíčový sledovaný ukazatel celkových anualizovaných výnosů (ARR) divize digitálních médií vzrostl meziročně z 3,41 miliardy dolarů na 4,56 miliardy dolarů, což je nad konsensem analytiků ve výši 4,54 miliardy dolarů. Pro třetí kvartál firma očekává EPS ve výši 1 dolaru Ve třetím kvartále firma očekává očištěný zisk na akcii ve výši 1 dolaru, zatímco konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg je 0,97 dolarů na akcii. Co se výnosů týče, očekává firma pro třetí kvartál hodnotu 1,815 miliardy dolarů. Analytici očekávají 1,80 miliardy dolarů. Podrobnější výsledky společnosti Adobe k dispozici zde. Adobe Systems Inc (ADBE) včera uzavřel na 140,91 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 69,7 P/E 48,9 Vývoj za letošní rok (%) +36,9 Očekávané P/E 35,0 52týdenní minimum (USD) 90,4 Prům. cílová cena (USD) 157,6 52týdenní maximum (USD) 144,3 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, AdobeFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.