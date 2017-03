Adobe reportoval výsledky za 1Q, překonal očekávání analytiků

17.03.2017 10:56

Tržby i zisk softwarové společnosti byly vyšší než jaké očekávali analytici. Firma navíc zlepšila vyhlídky pro druhý kvartál. Výsledky nepokrývané společnosti (ticker) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 1,68 1,65 1,38 Čistý zisk (mld. USD) 398 -- 254 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,94 0,88 0,66 Softwarová společnost Adobe oznámila výsledky za 1Q tohoto roku. Tržby meziročně vzrostly o zhruba 22 % a mírně překonaly očekávání analytiků. Očištěný zisk na akcii se dostal taktéž nad konsensus analytiků, kteří očekávali o cca 0,06 USD na akcii méně. Nejvíce se dařilo tradičně divizi Digital Media, která má na svědomí 68 % celkových výnosů. Digital marketing posléze 30 %. V segmentu Digital Media pak dosáhla rekordních výnosů ve výši 942 mil. USD sekce Creative. Nejvyšší tržby v hodnotě 477 mil. USD. se podařilo získat i Adobe Marketing Cloud Revenue ze sekce Digital marketing. Firma také zlepšila vyhlídka pro 2Q roku 2017, kde očekává očištěný zisk na akcii 0,94 USD. Původní odhad byl 0,91 USD. Zvýšilo se i očekávání ohledně tržeb ve 2Q, které by místo původních 1,72 mld. USD měly dosáhnout o 100 milionů více, tedy 1,73 mld. USD. CEO Shantanu Narayen řekl, že společnost sklízí plody zvýšeného zájmu o videobsah v oblasti marketingu. Kompletní výsledky společnosti Adobe zde. Adobe včera uzavřel na 122,35 USD. Adobe Systems Inc (ADBE) uzavřel na 122,35 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 60,6 P/E 46,7 Vývoj za letošní rok (%) +18,8 Očekávané P/E 31,3 52týdenní minimum (USD) 87,3 Prům. cílová cena (USD) 134,5 52týdenní maximum (USD) 123,6 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: CNBC, AdobeFrantišek MašekFio banka, a.s.