Agentura Fitch varuje před možnou blížící se debatou o stropu pro americký dluh

24.02.2017 09:36

Investoři letos zatím přemýšleli, s jakými vstřícnými kroky pro byznys by mohl Washington přijít. Ratingová agentura Fitch však varuje, že by se pozornost mohla zaměřit na možnou debatu ohledně stropu pro americký dluh.Kongres v roce 2015 dočasně pozastavil platnost dluhového stropu pro americký dluh, platnost rozhodnutí však skončí 15. března. Zákonodárci tak budou muset jeho platnost opět pozastavit, nebo ho navýšit. Ratingová agentura Fitch varuje, že debata ohledně stropu by mohla vést k dalšímu kolu ekonomické a finanční nejistoty. Na rozdíl od posledních debat, které rozkolísaly finanční trhy, nyní Republikáni ovládají obě komory Kongresu i Bílý dům. Rozhodnutí by tak mohlo přijít rychle, analytici Fitch však vidí jako pravděpodobnější, že opět dojde k ostrým jednáním a dohodám na poslední chvíli, což by odhalilo rozdíly v pohledech Kongresu a Trumpovy administrativy na fiskální politiku a další oblasti. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.