AIG reportovala lepší než očekávané výsledky za 1Q

04.05.2017 15:55

American International Group zaznamenala lepší než očekávaná čísla za první kvartál tohoto roku. Pomohla redukce nákladů a vyšší investiční příjmy. Firma však nadále hledá nového CEO. Výsledky společnosti American International Group Inc (AIG) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 12,63 11,92 11,78 Čistý zisk (mld. USD) 1,19 -- (0,183) Provozní zisk na akcii (USD/akcie) 1,36 1,05 0,65 Pomohlo snížení nákladů Americká pojišťovací společnost American International Group (AIG) reportovala lepší než očekávané výsledky za první kvartál tohoto roku. Snížení nákladů a vyšší investiční příjmy pomohly finanční skupině dostat se do kladných čísel. Provozní zisk nad očekáváním Provozní náklady společnosti poklesly v meziročním srovnání o 13 % na 2,2 miliardy dolarů. Provozní zisk po zdanění tak dosáhl hodnoty 1,37 miliardy dolarů, přičemž v prvním čtvrtletí minulého roku to bylo 765 milionů dolarů. Provozní zisk na akcii tak dosáhl 1,36 dolarů na akcii, což překonalo očekávání analytiků ve výši 1,05 dolarů na akcii. Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla v prvním čtvrtletí hodnoty 6,3 %, upravená posléze 10,2 %. AIG také zveřejnila plány na další zpětné nákupy akcií ve výši 2,5 miliardy dolarů a ohlásila kvartální dividendu ve výši 0,32 dolarů na akcii. Firma nadále hledá nového CEO AIG je ve fázi hledání nového CEO, když stávající Peter Hancock již před dvěma měsíci v souvislosti s nespokojeností investorů oznámil odchod. Doposud se společnosti náhradu za něho nepodařilo nalézt. Podrobnější výsledky společnosti AIG jsou k dispozici zde. Akcie AIG dnes po otevření trhu rostly. American International Group Inc (AIG) včera uzavřel na 61,54 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 60,3 P/E 70,4 Vývoj za letošní rok (%) -5,8 Očekávané P/E 12,7 52týdenní minimum (USD) 48,4 Prům. cílová cena (USD) 68,4 52týdenní maximum (USD) 67,5 Dividendový výnos (%) 2,1 Zdroj: AIG, The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.