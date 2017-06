Akcie Delivery Hero se při ohlášeném vstupu na burzu budou obchodovat za 22 až 25,5 eur za akcii

19.06.2017 10:26

Firma to dnes zveřejnila na svých webových stránkách. Prostřednictvím IPO chce nabídnout až 39 milionů kusů akcií.Již na začátku června oznámila firma Rocket Internet, že chystá vstup společnosti Delivery Hero na frankfurtskou burzu. Delivery Hero dnes informovala o tom, že akcie společnosti se při ohlášeném vstupu na burzu budou obchodovat za 22 až 25,5 eur za akcii. Na burzu akcie německého rozvoce jídla vstupují 30. června tohoto roku, přičemž prostřednictvím IPO nabídne Delivery Hero až 39 milionů kusů akcií. Za ně by posléze firma měla obdržet kolem 930 milionů euro. Pod Delivery Hero spadá také společnost Dáme Jídlo. Kompletní zpráva specifikující IPO Delivery Hero k dispozici zde. Zdroj: Delivery HeroFrantišek MašekFio banka, a.s.