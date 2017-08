Akcie Expedie ztrácí po zprávě o přechodu CEO do Uberu

28.08.2017 17:20

O tom, že dosavadní CEO firmy Khosrowshahi byl vybrán představenstvem Uberu, informovala agentura Reuters včera. Čeká se na oficiální potvrzení, akcie již však výrazně oslabují.Online poskytovatel cestovních služeb, společnost Expedia, dnes po otevření trhu výrazně klesá. Akcie odepisují necelých 5 % po zprávě o tom, že dosavadní CEO firmy Dara Khosrowshahi přechází do Uberu. Podle agentury Reuters si Khosrowshahiho vybralo představenstvo společnosti v neděli. I přesto, že dosavadní CEO Expedie ještě přechod k Uberu oficiálně neoznámil, podle zdrojů obeznámených se situací v Uberu se očekává, že nabídku přijme. Akcie Expedie tak od začátku obchodování ztrácí. Expedia Inc (EXPE) -4,4 % na 142,7 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 21,6 P/E 54,3 Vývoj za letošní rok (%) +26,0 Očekávané P/E 28,0 52týdenní minimum (USD) 105,6 Prům. cílová cena (USD) 176,1 52týdenní maximum (USD) 161,0 Dividendový výnos (%) 0,8 Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.