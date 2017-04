Akcie Express Scripts rostou po náznaku, že možná nepřijde o největšího klienta, pojišťovnu Anthem

26.04.2017 16:56

Akcie správce léčebných výloh (PBM), společnosti Express Scripts rostou po konferenčním hovoru pojišťovny Anthem, na kterém management nevyloučil, že by u Express Scripts mohl zůstat.Management pojišťovny Anthem, největšího zákazníka společnosti Express Script, na konferenčním hovoru k výsledkům za 3Q řekl, že doufá ve smírné řešení právních sporů, které nyní s Express Scripts vede. Pojišťovna společnost Express Scripts, která funguje jako prostředník mezi farmaceutickými společnostmi, pojišťovnami a zaměstnavateli, nařkla, že jí naúčtovala o miliardy dolarů více. Akcie správce pojistných výloh Express Script během tohoto týdne odepsaly 11 % po indikaci, že pojišťovna Anthem zřejmě přejde ke konkurenci, až současný kontrakt na konci roku 2019 skončí. „Neučinili jsme finální rozhodnutí ohledně žádného poskytovatele“, uvedl výkonný ředitel Joe Swedish a dodal: „nikoho jsme nevyloučili, ani nepotvrdili.“ Pojišťovna nyní bude vyhodnocovat nabídky všech zainteresovaných společností. Express Scripts Holding Co (ESRX) +3 % na 61,81 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD)36,7P/E13,3Vývoj za letošní rok (%)-10,1Očekávané P/E8,952týdenní minimum (USD)57,8Prům. cílová cena (USD)66,852týdenní maximum (USD)80,0Dividendový výnos (%)-- Zdroj: The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.