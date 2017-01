Akcie Lufthansy po zveřejnění prezentace pro investory ztrácí 5 %

09.01.2017 12:00

Akcie Lufthansy zareagovaly 5% poklesem na zveřejnění prezentace pro investory, která naznačuje nižší ziskovost za rok 2016 a nepříznivé trendy v roce 2017.Lufthansa uvedla, že očištěný zisk na úrovni EBIT by měl v souladu s výhledem dosáhnout přibližně 1,82 mld. EUR, které firma vydělala v roce 2015. Výhled ovšem neobsahuje 100 mil. EUR v nákladech na nedávné stávky. Někteří analytici přitom očekávali, že by společnost mohla splnit výhled i přes stávky. Podle analytiků ze společnosti Goodbody tak prezentace implikuje o 9 % nižší očištěný EBIT za rok 2016 oproti konsensu. Společnost oproti předchozím rokům nepředstavila výhled zisku na rok 2017. Očekávané provozní výsledky podle analytiků Barclays implikují meziroční pokles ziskovosti a horší výsledky oproti konsensu. Aerolinka se v letošním roce bude potýkat s vyššími náklady na palivo, slabým eurem, konkurenčním tlakem a nejistou poptávkou, uvádí analytici z UBS. Výnosy v letošním roce budou podle společnosti vykazovat „jasně negativní trend", ačkoliv méně negativní než v roce 2016, kdy výnosy za prvních 9 měsíců klesly o 5,8 % a v posledním čtvrtletí o 8 %. Společnost potvrdila, že její finanční pozice dovoluje výplatu dividendy. Lufthansa podklady k prezentaci pro investory, která se uskuteční dnes v New Yorku, zveřejnila v pátek po uzavření trhů. Deutsche Lufthansa AG (LHA) -5,1 % na 11,765 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 5,5 P/E 3,0 Vývoj za letošní rok (%) -4,1 Očekávané P/E 4,5 52týdenní minimum (EUR) 9,1 Prům. cílová cena (EUR) 10,6 52týdenní maximum (EUR) 15,4 Dividendový výnos (%) 4,2 Zdroj: Bloomberg