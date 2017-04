Akcie ocelárny U.S. Steel se propadají o 25 % po nečekaně slabých výsledcích a snížení výhledu

26.04.2017 18:11

Druhá největší americká ocelárna U.S. Steel představila výsledky za 1Q 2017 a snížila výhled na celý rok, čímž značně zaskočila analytiky. Situaci neulehčuje ani oznámená změna v účtování odpisů. Výsledky společnosti U.S. Steel (X) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 2,725 2,95 2,341 Čistý zisk (mil. USD) -180 -- -340 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -1,03 0,31 -2,32 Finanční výsledky Tržby společnosti vzrostly méně oproti očekávání analytiků, ty však zaskočila především mimořádná 35milionová položka spojená s ukončením provozu některých aktiv, která se na úrovni akcií projevila 20 centy. Výkonný ředitel Mario Longhi uvedl, že společnost na provozní úrovni zaznamenala zlepšení o více než 200 mil. USD, provozní problémy v některých provozech společnosti zabránily plně těžit ze zlepšených tržních podmínek. Plány managementu na revitalizaci aktiv můžou být nejlepší strategií v dlouhém období, narušení způsobené těmito plány však může omezit schopnost společnosti těžit ze současných příznivých tržních podmínek, uvedl Seth Rosenfeld z Jefferies. Provozní problémy a nesčetná řada dalších faktorů podle něj zatížily výsledky segmentu válcované oceli, které pak vedly k mizerným výsledkům společnosti. Společnost nyní za celý rok 2017 očekává poloviční zisk oproti předchozímu výhledu Společnost snížila celoroční výhled očištěného zisku EBITDA z 1,3 mld. USD na 1,1 mld. USD. Čistý zisk by měl dosáhnout 260 mil. USD, respektive 1,5 USD na akcii, místo dříve indikovaných 535 mil. USD, respektive 3,08 USD/akcie. Výkonný ředitel Longhi k výhledu uvedl, že podmínky na trhu se i nadále zlepšují, společnost z nich však bude těžit až v budoucnosti. „Zaměřili jsme se na dlouhodobé a udržitelné zlepšení našeho byznys modelu […]. Ocelářství zůstává cyklickým odvětvím a nenecháme krátkodobě pozitivní obchodní podmínky, aby nás rozptylovaly od odstávek, které potřebujeme k revitalizaci našich aktiv, abychom dosáhli spolehlivějšího a konzistentnějšího provozu, zlepšili kvalitu a nákladovou disciplínu a generovali konzistentnější finanční výsledky,“ řekl. U.S. Steel mění účtování odpisů Společnost také oznámila změnu účtování odpisů, následkem čehož by provozní náklady za letošní rok měly být o 175 mil. nižší. Aktuální výhled tuto změnu již zahrnuje. Analytik Phil Gibbs ze společnosti Keybanc tak upozorňuje, že pro skutečné porovnání výhledů bychom museli nový výhled o 175 mil. USD snížit. Akcie oceláren v poslední době rostly díky americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který nařídil vyšetřování dovozů oceli z důvodu národní bezpečnosti. Výsledky U.S. Steel však s sebou stáhly i další společnosti v sektoru. United States Steel Corp (X) -25,6 % na 23,1564 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 4,0 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) -29,9 Očekávané P/E 7,6 52týdenní minimum (USD) 12,8 Prům. cílová cena (USD) 39,3 52týdenní maximum (USD) 41,8 Dividendový výnos (%) 0,9 Zdroj: U.S. Steel, Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.