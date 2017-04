Akcie Philip Morris International na newyorské burze klesají o 3,7 % po výsledcích

20.04.2017 16:30

Akcie globálního tabákového koncernu Philip Morris International, mateřské společnosti Philip Morris ČR, klesají poté, co výsledky za první čtvrtletí zaostaly za odhady.Philip Morris zaznamenal v 1Q obrat 16,6 mld. USD (meziročně -1,4 %), provozní zisk 2,4 mld. USD (-3,1 %). Celkový objem prodaných cigaret poklesl o 11,5 %, na výsledku se podepsaly také kurzové vlivy. Výsledek zaostal za očekáváním analytiků, společnost však nadále předpokládá EPS pro letošní rok na úrovni 4,84 - 4,99 USD. V roce 2016 to bylo 4,48 USD. Akcie PM na NYSE dnes klesá o 3,7 %, domácí BAATABAK se zpráva nijak nedotkla, poprvé bez dividendy uzavřela na 13 098 Kč (-6,3 %). Kompletní zpráva zde.Filip TvrdekFio banka, a.s.