Akcie RWE se po zprávě o možném spojení s francozskou Engie dostaly na desetiměsíční maxima

19.05.2017 16:01

O možné dohodě informovaly zdroje agentury Reuters. V transakci by měla figurovat také innogy.Dnes přišla agentura Reuters s informacemi od anonymního zdroje o tom, že německá RWE a francouzská Engie uvažují o spojení svých aktivit. Podle zdrojů agentury Reuters v současné době společnosti diskutují možné scénáře spolupráce se svými poradci, avšak vedení firem podle zdrojů o věci nejednají. S případnou dohodou by se totiž podle Reuters stejně muselo počkat až do voleb v Německu, které proběhnou v září. Reuters zmiňuje jeden z návrhů, podle něhož by ve hře měla být i společnost innogy. RWE by podle těchto spekulací měla vyměnit svůj podíl v innogy za určitý menšinový podíl v Engie. O tom, zda by se jednalo o část podílu v innogy či o celý většinvý podíl zdroje agentury Reuters neinformovaly. Celá transakce by pak měla mít podobu swapu aktiv, není však prý vyloučena ani peněžní transakce. Akcie RWE se v reakci na spekulace o transakci dostaly na nejvyšší hodnotu za posledních 10 měsíců. V současné chvíli jsou plus 5,6 % na 17,005 eur za akcii. Akcie innogy rostou o 4,6 % na 35,035 eur. RWE AG (RWE) +5,6 % na 17,005 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 10,3 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +43,9 Očekávané P/E 9,5 52týdenní minimum (EUR) 11,0 Prům. cílová cena (EUR) 16,1 52týdenní maximum (EUR) 17,1 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Reuters, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.