Akcie Snapu nadále klesají poté, co některým akcionářům vypršela doba, kdy nemohli akcie prodat

31.07.2017 17:00

Akcie Snapu se obchodují za 13,575 dolarů na akcii. To je zrhuba 20 % pod emisní cenou. Po otevření se dnes akcie společnosti přiblížily až k úrovni 13,20 dolarů za akcii.Společnost provozující známou sociální síť Snapchat se dnes krátce po otevření trhu dostala na nejnižší hodnotu od svého IPO. Akcie oslabily poté, co některým investorům a zaměstnancům firmy skončilo období, během kterého nemohli akcie Snapu prodávat. Již dříve Morgan Stanley, která se starala o IPO Snapu, skokově snížila cílovou cenu z 28 dolarů na 16 dolarů za akcii. Banka to odůvodňovala právě vypršením doby, kdy někteří akcionáři nemohli akcie Snapu prodávat. Snap je tak v současné chvíli zhruba 20 % pod svoji upisovací cenou 17 dolarů za akcii. Svoji tržní kapitalizací je však stále 4 miliardy dolarů nad další sociální sítí Twitterem. Snap Inc (SNAP) -1,7 % na 13,575 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 16,0 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) -44,5 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 13,1 Prům. cílová cena (USD) 20,2 52týdenní maximum (USD) 29,4 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.