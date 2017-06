Akcie v Asii rostly, Bank of Japan ponechala sazby beze změny

BOJ nadále ponechává měnovou politiku beze změny. V Asii se tak dařilo finančním společnostem, rostly i telekomunikace.Akcie rostly Asijské akcie v závěrečné seanci týdne rostly v očekávání rozhodnutí Bank of Japan (BOJ) o dalším směru měnové politiky. Rozhodnutí BOJ posléze zisky ještě posílilo. Japonský Topix tahaly do plusu zejména zisky telekomunikačních firem. Dařilo se ale i finančním společnostem, které ještě růst zrychlily právě po rozhodnutí BOJ. Slabší yen pomáhal v růstu i indexu Nikkei. V Austrálii se dařilo utilitám a akciím realitních společností. Hongkongský Hang Seng rostl stejně jako japonský Topix zejména díky ziskům z finančního a telekomunikačního sektoru. Jihokorejský Kospi uzavřel na kladné nule, čínský Shanghai Composite v záporu. Bank of Japan beze změny Japonská centrální banka rozhodla na svém měnovém zasedání o ponechání stávajících úrokových sazeb. BOJ tak prozatím nereagovala na známky zlepšení v japonské ekonomice a ponechala hlavní úrokovou sazbu v ekonomice na - 0,1 %, přičemž taktéž nadále přislíbila udržet výnosy desetiletých vládních bondů u nuly. Rozhodnutí se očekávalo. Přesto v Japonsku zaznívají hlasy pro zpřísňování měnové politiky. Ty se opírají zejména o situaci na trhu práce, která by mohla vyústit v silnější inflační vývoj. Z posledních minutes BOJ je však zřejmé, že členové bankovní rady považují možný strmější nárůst cen za nepravděpodobný. Většina členů BOJ předpokládá, že růst cen se bude v následující době blížit 2% inflačnímu cíli. Růst cen by pak měl podle zástupců BOJ rostoucí cenovou hladinu následovat, ne ji táhnout. Japonský Nikkei 225 +0,56 % na 19943,26 b. Hongkongský Hang Seng +0,29 % na 25638,7 b. Čínský Shanghai Composite -0,34 % na 3121,8938 b. Jihokorejský Kospi +0,01 % na 2361,83 b. Australský S&P/ASX 200 +0,19 % na 5774 b. Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.