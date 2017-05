Akcie v Asii ve středu smíšeně, výrobní PMI v Číně zůstal na 51,2 b.

31.05.2017 09:21

V Japonsku a Austrálii odepisovaly energetické tituly. Australské banky naopak rostly.Asijské akcie byly ve středeční seanci tlumeny vývojem titulů ve Spojených státech. Japonské hlavní indexy tahaly dolů zejména energetické společnosti, které klesaly také v Austrálii, kde však byly vyváženy růstem bankovních titulů. Banky tak reagovaly na zprávy o tom, že australská vláda by měla odložit datum prvních plateb nedávno ohlášené bankovní daně. Poprvé od pátku se obchodovalo v Číně, přičemž hlavní čínský index Shanghai Composite i technologický Shenzhen Composite uzavřely v plusu. Hongkongský Hang Seng uzavřel na záporné nule. Jihokorejský Kospi naopak mírně vzrostl. Ve středu byla čínským statistickým úřadem zveřejněna data ohledně výrobního indexu nákupních manažerů (PMI), který za květen zůstal na 51,2 b, což je totožná hodnota jako v dubnu. Analytici oslovení agenturou Reuters očekávali mírný pokles na 51 b. Nevýrobní index nákupních manažerů v květnu o půl bodu poskočil na 54,5 b. PMI ve službách mírně poklesl, stále však zůstal na solidních 53,4 b. Japonský Nikkei 225 -0,14 % na 19650,57 b. Hongkongský Hang Seng -0,04 % na 25691,03 b. Čínský Shanghai Composite +0,27 % na 3118,4148 b. Jihokorejský Kospi +0,16 % na 2347,38 b. Australský S&P/ASX 200 +0,12 % na 5724,6 b. Zdroj: The Financial Times, ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.