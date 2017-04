Akcie v Asii veskrze ztrácely, na kladné nule uzavřely hlavní indexy v Číně a Austrálii

28.04.2017 10:40

Asijská seance se nesla v duchu nejistoty ohledně vývoje ve Spojených státech.Asijské akcie zažily veskrze ztrátovou seanci. Vyjímkou byly indexy Shanghai Composite v Číně a S&P/ASX 200 v Austrálii. Australské akcie nakonec uzavřely na kladné nule, když se dařilo zejména technologickým společnostem. Naopak ztrácely materiálové společnosti. Japonský Topix tahaly dolů zejména finanční tituly, které nakonec odepsaly více než 1 %. Po pozitivních zprávě o prodejích nové konzole Switch rostly výrazně akcie Nintenda. Nakonec akcie firmy uzavřely silnější o 2,11 %. Hongkongský Hang Seng klesal napříč všemi odvětvými. Jihokorejský Kospi odepsal mírnějších 0,18 %. Vzhledem k událostem okolo prezidentské administrativy a jejícho daňového návrhu a Trumpových vyjádření o obchodní dohodě NAFTA, byly investoři v Asii velmi opatrní. Tomu nahrávalo i včerejší měnové zasedání Evropské centrální banky, jak poznamenává analytický tým Commerzbank. Japonský Topix -0,32 % na 1531,8 b. Hongkongský Hang Seng -0,36 % na 24610,27 b. Čínský Shanghai Composite +0,08 % na 3154,5663 b. Jihokorejský Kospi -0,18 % na 2205,44 b. Australský S&P/ASX 200 +0,04 % na 5924,064 b. Zdroj: The Financial Times, Reuters, MarketwatchFrantišek MašekFio banka, a.s.