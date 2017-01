Akcie v zámoří přešlapují na místě

Index Dow Jones -0,21 % na 19785,74 b. Index S&P 500 -0,04 % na 2267,58 b. Index Nasdaq Composite +0,03 % na 5540,652 b.Před páteční inaugurací Donalda Trumpa 45. americkým prezidentem přešlapují zámořské akciové indexy na místě. Široký akciový index S&P 500 se pohybuje v lehce záporném teritoru (-0,04 %). Kolem nuly (+0,03) se pohybuje rovněž technologický index Nasdaq (+0,03). Tradiční index Dow Jones aktuálně odepisuje 0,2 %. V rámci jednotlivých sektorů se nejlépe daří společnostem v realitním sektoru (+0,5 %) a průmyslu (+0,3 %). Na chvostu se naopak drží defenzivněji laděný telekomunikační sektor (-0,6 %). Z výsledkových reportů dnes nejvíce těží dodavatel spojovacího a průmyslového materiálu Fastenal. Společnost, která se desetiletí vyznačuje nadprůměrnou rentabilitou investovaného kapitálu, dnes předčila reportovaným ziskem očekávání analytické obce. Navzdory mírnému zklamání na úrovni tržeb posilují akcie společnosti o 5 %. Výsledky svého hospodaření za uplynulý kvartál představily investorům rovněž bankovní domy Goldman Sachs a Citigroup. Přes relativně dobré reportované výsledky však obě americké banky po výrazném růstu z předchozích měsíců ztrácí. Akcie Citigroup jsou v porovnání se včerejší závěrečnou cenou slabší o 1,5 % a investiční gigant Goldman Sachs aktuálně ztrácí 0,7 %. Snížený výhled hospodaření od maloobchodní společnosti Target (-6 %) posílá do výraznějších ztrát další maloobchodní řetězce. Macy's ztrácí 3 %, Nordstrom odepisuje 1,5 % a JC Penney oslabuje o 2,5 %. Data o inflaci posouvají výnosy desetiletých státních dluhopisů výše o 2 % a americký dolar zůstává na páru s eurem silnější o 0,25 %. Na komoditním trhu se nedaří ropě, která oslabuje o 2,3 %. Cena zlata v porovnání se včerejšími hodnotami stagnuje. Index S&P 500 -0,01 % na 2267,58 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,5% Telekomunikace -0,6 % Základní materiály +0,3% Energie -0,5 % Finanční sektor +0,3% Zbytná spotřeba -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Fastenal (FAST) +4,9% Target Corp (TGT) -6,0 % Nucor Corp (NUE) +2,9% Northern Trust Corp (NTRS) -4,7 % Viacom (VIAB) +2,6% Hanesbrands (HBI) -3,5 % Broadcom (AVGO) +2,6% CSX Corp (CSX) -3,4 % Stanley Black & Decker (SWK) +2,5% Dollar Tree (DLTR) -3,2 % Michal Křikava, Fio banka, a.s.