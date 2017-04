Akciím v Japonsku a Číně se nedařilo, jihokorejský Kospi vzrostl

12.04.2017 09:36

Yen posílil na pětiměsíční maxima.Asijské akcie se ve středu obchodovaly smíšeně. Japonský Topix klesal, když yen atakoval pětiměsíční maxima. Odepisovaly akcie napříč celým indexem. Nejhůře si vedl energetický sektor, který klesl o více než 2 %. Výrazně se nedařilo i finančnímu sektoru. O 3,6 % odepsaly akcie problémy zmítané Toshiby. V Austrálii S&P/ASX 200 stagnoval. Index tahaly domů zejména telekomunikační společnosti, které odepsaly 7 %. Akcie v Číně klesaly. CPI čínské ekonomiky vzrostl v březnu meziročně o 0,9 %. Jihokorejský Kospi si připsal 0,24 %. Japonský Topix -1,04 % na 1479,54 b. Hongkongský Hang Seng -0,09 % na 24067,31 b. Čínský Shanghai Composite -0,46 % na 3273,8301 b. Jihokorejský Kospi +0,24 % na 2128,91 b. Australský S&P/ASX 200 +0,08 % na 5934 b. Zdroj: Reuters, The Financial Times, MarketwatchFrantišek MašekFio banka, a.s.