Akcionáři Whole Foods dnes schválili převzetí společnosti ze strany Amazonu

23.08.2017 17:06

Akcionáři společnosti Whole Foods dnes schválili akvizici ze strany Amazonu. O plánované transakci v hodnotě 13,7 miliardy dolarů (42 dolarů za akcii) jsme informovali zde. V současné chvíli se bude čekat již jen regulatorní schválení.Akcie Amazonu dnes na burze ztrácejí zrhuba 1 %. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.