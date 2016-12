Akciový výhled

27.12.2016 08:56

ČEZ připojil první blok TemelínaZkrácený týden po vánočních svátcích otevřou evropské trhy mírným růstem. Alespoň to indikují futures. Aktivita by měla být klidnější. Pražská burza vstupuje tento týden do sezónně silného období, kdy se většinou v minulých letech konala tzv. „Santa Claus rally“. Dostaví se tedy růst na konci roku? Minimálně by domácí trh neměl dle zvyklostí tento týden klesnout oproti pátečnímu závěru (PX 917 bodů). První blok Temelína začal v neděli vyrábět elektřinu (dva dny před plánovaným termínem). Akcie ČEZ mají stále co dohánět směrem vzhůru vzhledem k předchozímu růstu cen elektřiny. Růst by mohla také Komerční banka, kde se v území nad 86O Kč formuje technická podpora.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.