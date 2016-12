Akciový výhled

28.12.2016 08:56

Poslední obchodní den s vypořádáním v letošním rocePražská burza zahájila poslední týden v roce mírným růstem při velmi nízké aktivitě. Index PX včera posílil o 0,39%, dostal se nad hranici 920 bodů a zavíral tak na nejvyšších úrovních od začátku listopadu. Do celoroční kladné výkonnosti to má však stále daleko a více jak 3% v posledních dnech velmi pravděpodobně již nedožene. Útěchou investorům může být statistika indexu se zohledněním dividend, která již vykazuje celoročně mírně kladná čísla. Obchodní aktivita by mohla být dnes o něco málo vyšší než včera, když dnes je již otevřeno v Londýně a dnešek je navíc posledním dnem, kdy obchody na burze (T+2) budou vypořádány ještě v letošním roce. Sentiment ve světě zůstává mírně optimistický, futures na US indexy vykazují růst, Evropa by měla otvírat rovněž mírně v kladných číslech. Podporou pro domácí trh by měl být ČEZ, který je na současných úrovních v kontextu předchozího silného růstu cen elektrické energie čím dál více atraktivnější. Z krátkodobého pohledu se z bankovních titulů zajímavěji jeví Komerční banka, když Erste má na úrovni 780 Kč silnější rezistenci. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/188319_newsletter_161228.pdf