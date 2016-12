Akciový výhled

29.12.2016 08:56

Klesající Evropa stáhne i pražskou burzuNa pražské burze, podobně jako v předchozích dvou seancích tohoto týdne, se bude i dnes obchodovat při nižší aktivitě. Nicméně po dvou růstových seancích by se měl změnit směr vývoje. Důvodem je pokles na Wall Street, který se na openu přenese i západoevropské trhy, které by měly dle futures oslabovat okolo 0,5%. Největší výběr zisků zasáhl v zámoří finanční sektor v souvislosti s poklesem výnosů dluhopisů. To se projeví na našem trhu prodejním tlakem především na Erste Bank, která nejvíce kopíruje sentiment. Již včera na primárním trhu ve Vídni uzavřela v přepočtu pod 770 Kč. Čez by mohl držet dosažené úrovně, když zisky titulu v tomto týdnu byly podpořeny fundamentem v podobě najetí prvního bloku jaderné elektrárny Temelín na plný výkon a pokračujícího růstu cen el. energie. Konkrétně kontrakt na rok 2018 včera v SRN posílil po patnácté v řadě. Cme bude na openu dorovnávat téměř 4% pokles na Nasdaqu. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.