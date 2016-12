Akciový výhled

30.12.2016 08:50

Poslední obchodní seance v roce 2016Pražská burza vstoupí do poslední seance letošního roku bez výraznějších změn a měřeno indexem PX by se měla pohybovat v blízkosti mety 920 bodů. Nevýrazný vývoj s končícím rokem 2016 včera předvedly rovněž zámořské indexy a dle futures zahájí stagnací taktéž západoevropské trhy. Již tradičně tento týden se bude obchodovat za nižší likvidity, což bude dnes ještě umocněno například dřívějším uzavřením burzy v Německu (15.00 hod). Na našem trhu by se po včerejším poklesu měly stabilizovat akcie Erste Bank, když výnosy začaly růst. Rovněž Cme na Nasdaqu včera dále neztrácelo. Čez může atakovat metu 430 Kč poté, co ceny el. energie v SRN drží růstovou sérii. Komerční banka a Moneta Money Bank by mohly oscilovat okolo včerejších závěrečných úrovní. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.