Akciový výhled

03.01.2017 08:56

Pražská burza by mohla růstEvropské trhy vstoupily do roku 2017 po úvodní poklesu úspěšně, když indexy si včera nakonec připsaly kolem +1%. Futures pro dnešní den navíc indikují další růst kolem +0,45%. Pražská burza by za daného sentimentu měla posilovat, index PX by se mohl vzdálit od 920 bodů. V kladných číslech lze čekat bankovní tituly. Komerční banku bychom mohli vidět nad 890 Kč. Erste zaznamenala v pondělí obrat podobně jako evropský bankovní sektor, jež po úvodní slabosti rostl. Akcie Erste by tak mohly navýšit včerejší maxima na 764 Kč, přesto že titul krátkodobě levně nevypadá. U ČEZu bychom čekali obchodovaní nad 430 Kč, německé utility včera slušně posilovaly. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/188506_newsletter_170103.pdf