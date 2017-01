Akciový výhled

04.01.2017 08:56

Evropa by měla otevřít mírným růstemEvropské trhy by měly začít středeční obchodování mírným růstem. V úterý se přitom nakonec podívaly lehce do záporu. Aktivita bude ke spatření nadále v bankovním sektoru, jež zaznamenal v pondělí obrat směrem vzhůru, včera banky silně posilovaly. V Praze to pomohlo především akciím Erste, které tak uzavřely nad 780 Kč. Obchodování nad touto úrovní bychom očekávali i pro dnešní den, i když její krátkodobý prostor pro další růst by měl být omezený. Komerční banka se obchodovala alespoň poblíž 890 Kč a v příštích dnech by se mohla postupně odhodlat k testování 900 Kč. Akcie ČEZu zatím 430 Kč nepokořily, ale i zde bychom se v blízké době těchto úrovní mohli dočkat. Celkově index PX v úterý uzavíral na 932,8 bodech, což je nejvyšší úroveň od října. Zde bychom čekali v dohledné době testování hladiny 940 bodů. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.