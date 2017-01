Akciový výhled

10.01.2017 09:00

Evropské indexy budou mírně ztrácetEvropské trhy vstoupily do nového týdne s mírnými poklesy. I pro dnešní otevření naznačují futures lehký pokles, kolem -0,15%. Pražská burza v pondělí nejprve rostla, index PX se dotkl 940 bodů, aby nakonec uzavíral mírně v záporu na 936 bodech. Krátkodobá maxima ztratily banky, když Erste po obchodech poblíž 800 Kč končila poblíž 793 Kč. Evropský bankovní sektor však v pondělí ubral -1,7%. Pro dnešní den by proto mohla Erste dále ztrácet. Komerční banka se vzhledem ke své defenzivnější povaze pohybuje v jiném rytmu, titul se včera sice nad 900 Kč obchodoval, ale neudržel ji. Nicméně při udržení úrovně 890 Kč by k opětovnému testu 900 Kč mohlo dojít. Akcie ČEZ by si mohly stejně jako evropské utility vést lépe v případě, že na trhy se dostaví korekce. Akcie mají slušnou podporu kolem 420 Kč. Mediální CETV uzavřela v zámoří níže na 63,80 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/188792_newsletter_170110.pdf