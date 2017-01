Akciový výhled

11.01.2017 09:01

Pražská burza by mohla růstEvropské indexy budou ve středu otvírat s mírným poklesem, alespoň to indikují futures. Úterní obchodování přitom nepřineslo výraznější změny, trhy zůstávají několik dní v poměrně úzkém pásmu. Pražská burza včera naopak výrazněji ztratila, když index PX oslabil -1% na 926 bodů. Hlavním důvodem byl propad Erste, jež oslabila pod 780 Kč. Na titulu došlo k vybírání zisků po předchozích růstech. Dnes se Erste zřejmě bude obchodovat nad 780 Kč. Růst by mohla také Komerční banka, jež včera ve druhé části dne klesla pod 890 Kč. Zde bychom v příštích dnech stál čekali pokus o testování 900 Kč. Tento týden výrazněji rostou ceny elektřiny, přidaly přes +5% a rok 2018 se obchoduje znovu nad 30 Euro. ČEZ tak v porovnání s těmito cenami vypadá levně. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 64 Kč. Celkově by se index PX měl obchodovat nad 930 body. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/188846_newsletter_170111.pdf