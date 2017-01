Akciový výhled

12.01.2017 08:56

Pražská burza působí stabilněPro čtvrtý obchodní den týdne indikují futures na evropské indexy otevření mírně v červených číslech (-0,18%). Včera přitom Evropa úvodní slabost proměnila v růst kolem +0,5% a dokázala tak posílit podruhé v řadě. Naproti tomu pražské burze se teprve ve středu podařilo poprvé v tomto týdnu uzavřít v kladných číslech. Index PX včera uzavíral na 928 bodech. Jeho úroveň by se v krátkodobém horizontu nemusela dostat pod úterní minima u 924 bodů. Naopak by se domácí trh mohl vracet nad 930 bodů. Akcie ČEZ ve středu vzrostly do blízkosti 430 Kč (+1,4%), když se v Německu dařilo tamním utilitám (E.ON +4,8%, RWE +3,5%) a především rostly ceny elektřiny. Kontrakt pro rok 2018 se tak znovu obchoduje u maxim z prosince a listopadu 2016 (31 Euro). Ve zmíněném kontextu vypadají akcie ČEZ stále levně. Komerční banka zatím nenašla sílu k opětovnému otestování 900 Kč, na druhou stranu podpora se jeví poblíž 880 Kč. Akcie Erste v Praze ve středu uzavíraly na 770 Kč, ve Vídni se titul následně zvedl na 778 Kč. I když by se akcie Erste ještě mohly zvednout nad 780 Kč jejich krátkodobý potenciál se zdá být omezen. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 62,20 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/188900_newsletter_170112.pdf