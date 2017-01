Akciový výhled

13.01.2017 09:00

Evropa otevře výše, odpoledne v hledáčku US bankyEvropské indexy budou po čtvrtečním poklesu (-1%) v úvodu růst kolem +0,3% dle indikací futures. Pražská burza včera podle našeho očekávání podala lepší výkon, index PX uzavíral na 929 bodech. I dnes by mělo platit, že domácí trh se jeví stabilně, index PX by neměl jít pod úterní minimum, tzn. 924 bodů a spíše se vracet nad 930 bodů. V zámoří dnes začne výsledková sezóna, netradičně jako první reportují bankovní domy (JPM, BAC). Jejich reakce na výsledky by následně mohla naznačit, v jakém sentimentu se budou bankovní akcie obchodovat v příštích dnech. Citlivá na to bude zřejmě Erste, jež svůj pokles zastavila poblíž 770 Kč, ale krátkodobě to na další výraznější potenciál směrem vzhůru zřejmě nevypadá. Komerční banka se při podpoře poblíž 880 Kč zatím „na zteč" 900 Kč neodhodlala, ale to se může v dalších dnech změnit. Akcie ČEZ by se dnes měly obchodovat nad 430 Kč, když stále zůstávají levné proti vývoji cen elektřiny či ve srovnání s posledními výkony německých utilit. Mediální CETV tentokrát uzavřela v zámoří bez pohybu poblíž 63,50 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.