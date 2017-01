Akciový výhled

16.01.2017 09:00

Evropa otevře v červených číslechEvropské trhy v uplynulém týdnu nepatrně posilovaly. Ve čtvrtek a pátek se přitom zvýšila volatilita, když -1% pokles vystřídal +1% růst koncem týdne. Pro dnešní den naopak indikují futures otevření v červených číslech kolem -0,4%. Pražská burza má naopak za sebou v souhrnu pokles z minulého týdne (-0,8%). Index PX se většinou obchodoval pod 930 body, přesto že dokázal třikrát za sebou uzavřít v kladných číslech. Růsty však byly mírné do +0,2%. Domácí trh by mohl i dnes působit podobně, tzn. bez větších výkyvů. Jako technická podpora se jeví minima z minulého týdne kolem 920-925 bodů, naopak růst k 940 bodům bude znamenat snahu o realizaci zisků. V pátek se dařilo Erste, titul se dokázal vrátit nad 780 Kč, zde vidíme silnější technické rezistence kolem 790 Kč. Komerční banka se naopak obchoduje spíše poblíž technické podpory nedaleko 880 Kč. Akcie ČEZ budou mít možnost zaútočit na 430 Kč. Mediální CETV v zámoří rostla na 66 Kč.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.