Akciový výhled

17.01.2017 09:01

Evropa otevře mírně v červených číslechEvropské trhy vstoupily do nového týdne poklesy kolem -0,6%. Futures pro dnešní den indikují další mírný pokles (-0,2%). Pražská burza se v pondělí neubránila sentimentu a domácí trh zamířil rovněž do červených čísel (-0,35%). Index PX táhly dolů především hlavní tituly (ČEZ, Erste, KB), některé menší firmy slušně rostly (CETV, Pegas). Akcie ČEZ nedokázaly vytěžit z vývoje německých utilit, jež včera zaznamenaly další růsty. Včerejší pokles akcií ČEZ se dá vysvětlit poklesem cen elektřiny, to by ale předtím při růstu elektřiny musely akcie ČEZ rovněž růst. Vývoj na ČEZu je spíše výsledkem nezájmu (zatím) zahraničních investorů o české tituly. Akcie ČEZ mají silnou technickou podporu poblíž 420 Kč, dnes se budou zřejmě obchodovat bez výraznějších změn. Goldman Sachs včera zvedli cílové ceny pro bankovní tituly na pražské burze (KB, Erste, Moneta) ani to však nepomohlo k růstu. Uvidíme, jestli na tom něco změní návrat zámořských investorů (po včerejším svátku). Komerční banka se tak zatím obchoduje spíše v dosahu technické podpory u 880 Kč. Erste ztrácí šťávu u 780 Kč a Moneta se drží nedaleko 81 Kč. Celkově index PX zřejmě opět nedozná přílišných změn. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/189074_newsletter_170117.pdf