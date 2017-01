Akciový výhled

18.01.2017 08:56

Burza by mohla růstEvropské indexy budou po dvou poklesech v řadě ve středu otvírat mírným růstem. Dvě nepovedené seance má za sebou také pražská burza. Index PX včera po závěrečné aukci zavíral na 923 bodech a v tomto týdnu tak oslabil v souhrnu -0,8%. Pro dnešní den bychom očekávali posílení pražské burzy. Akcie ČEZu 4 krát za sebou oslabily (pokud počítáme červenou nulu ve čtvrtek) přesto, že sektor utilit v Německu silně posiloval a ceny elektřiny pro r. 2018 se vrátily nad 30 Euro. ČEZ se obchoduje -10% od svých loňských maxim přesto, že ceny elektřiny vzrostly a vrátily se do úrovní ze září roku 2015 (kdy se ČEZ obchodoval nad 500 Kč). Titul má silnou technickou podporu u 420 Kč a měl by se dnes obchodovat v kladných číslech. Vybírání zisků v bankovním sektoru proběhlo v zámoří, v červených číslech se tento týden obchodují také banky v Evropě. Erste by se dnes přesto mohla pokusit vracet nad 770 Kč, i když technickou podporu u ní vidíme ještě níže. Komerční banka působí u 880 Kč stabilně. Mediální CETV v zámoří pokleslo na 63,20 Kč.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.