Akciový výhled

Evropa otevře mírným růstemEvropským indexům se ve středu podařilo přerušit sérii dvou poklesů a rostly (+0,5%). Při dnešním otevření by se dle futures měly dále obchodovat v kladných číslech. Pražská burza včera následovala sentiment a rovněž lehce rostla (+0,3%). V kladných číslech zakončily KB, ČEZ i Erste. Index PX tak udržel úrovně 920-925 bodů, kde by měl mít domácí trh technickou podporu. Pro dnešní den čekáme podobný obrázek jako v minulých dnech, tzn. aktivita zřejmě nebude výrazná. Banky by se mohly obchodovat s mírnými zisky, když v Evropě rostou výnosy dluhopisů. Mediální CETV zaznamenala v zámoří růst na 66 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/189189_newsletter_170119.pdf