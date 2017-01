Akciový výhled

20.01.2017 09:01

Evropa na červené nulePro dnešní den indikují futures pro evropské indexy otevření mírně v červených číslech (-0,1%). Evropa přitom ve čtvrtek zakončila na červené nule, zatímco Wall Street lehce ustupovala (-0,4%). Zasedání ECB včera vyznělo spíše v holubičím duchu, výnosy dluhopisů následně ustoupily ze svých denních maxim. To zřejmě v závěru v Praze prospělo akciím ČEZ, jež registrovaly nákupní zájem a titul posílil nad 428 Kč. Byť mají akcie ČEZ daleko na víc, v průběhu ledna se zatím obchodují v úzkém kanálu 420-430 Kč. K prolomení horní hranice by mělo dříve nebo později dojít. Z bank se včera nakonec nejlépe dařilo Monetě (+0,6%). Komerční banka i přes vlnku směrem k 900 Kč nakonec uzavírala na 885 Kč. I zde by mělo platit, že kolem 880 Kč titul registruje slušný nákupní zájem a technickou podporu, meta 900 Kč je sice zatím krátkodobě tvrdý oříšek, ale pravděpodobně ne na dlouho. S tím jak v zahraničí mírně ochladl zájem o finanční tituly, si akcie Erste z lednových maxim poblíž 800 Kč „sedly“ na 765 Kč. Zde se jeví jako první nákupní podpora území v blízkosti 760 Kč. Celkově index PX působí v dosahu 930 bodů stabilním dojmem a mělo by to platit, pokud udrží hladinu 820 bodů.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.