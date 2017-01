Akciový výhled

24.01.2017 09:00

ČEZ v zelených číslech?Evropa včera vstoupila do nového týdne poklesem, když indexy oslabovaly kolem -0,7%. Zhoršený sentiment poslal do červených čísel také pražskou burzu, která zakončila níže -0,2% na 927 bodech. Domácí trh by nicméně při své „polomrtvé“ aktivitě měl mít technickou podporu mezi 920-925 body, kterou tedy včera uhájil. Pro dnešní den indikují futures otevření evropských indexů v blízkosti nuly, spíše nepatrným růstem. Podzimní momentum ztratil v posledních dnech v zahraničí finanční sektor. To je patrné na Erste, která v pondělí musela hájit 760 Kč, kde se zatím formuje nákupní podpora. VIG sice včera rostl, ale vzhledem k vývoji na výnosech dluhopisů ani zde nespatřujeme zajímavý krátkodobý prostor vzhůru. Na pozadí stabilizace výnosů (na dluhopisových trzích) a především růstu cen elektřiny, se akcie ČEZu necelý měsíc stabilizují pod 430 Kč (434 Kč 200 denní MA). Tato konsolidace by mohla vyústit v pohyb směrem vzhůru. Výroba elektřiny z JE by měla v roce 2017 zaznamenat růst. Nad 880 Kč by se měla obchodovat Komerční banka. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/189349_newsletter_170124.pdf