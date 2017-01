Akciový výhled

25.01.2017 09:00

Evropa otevře výše, zaostřeno na bankyVe středu indikují futures otevření evropských trhů růstem kolem +0,6%. Evropa tak naváže na včerejší posilování a rovněž tak na růst v zámoří a Asii. Výše otevře především bankovní sektor, jež bude následovat pohyb na výnosech dluhopisů směrem vzhůru. Velmi důležité bude, zdali si banky úvodní růsty udrží. Jestli investoři využijí pohybu výše pouze pro redukce pozic, mohlo by to indikovat další známku „vyčerpanosti“ sektoru. Pražská burza v úterý uzavírala na 930 bodech, index PX se tak drží nad důležitou úrovní technické podpory 920-925 bodů. Mohl by tak v následujících dnech zaútočit na úrovně kolem 940 bodů. Včera se nedařilo akciím Erste, které nedokázaly zachytit růst sektoru. Titul by dnes proto měl růst. Komerční banka by mohla využít sentimentu a posunout se nad 890 Kč, když navíc ČNB včera indikovala, že negativní sazby nejsou její preferovanou variantou. ČEZ zatím neroste, ale drží technické úrovně podpory. Mediální CETV posílila v zámoří na 66,8 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/189408_newsletter_170125.pdf