Akciový výhled

26.01.2017 08:56

Unipetrol zveřejnil očištěná čísla podle odhadů trhuNa akciových trzích ve středu probíhala poměrně silná rally, futures pro dnešní den indikují otevření v kladných číslech kolem +0,2% pro evropské indexy. V Praze se dařilo hlavně pojišťovně VIG a rostla také řada firem s menší likviditou (Fortuna, CETV). Index PX se tak podle našeho očekávání přiblížil úrovni 940 bodů. Pro dnešní den by se jeho hladina mohla dostat nad 940 bodů. V kladných číslech by se měly obchodovat finanční tituly. Unipetrol oznámil čísla za 4Q 2016, na která je nutno pohlížet po očištění o jednorázové položky. Zmíněná čísla se na provozní úrovni shodují s odhady analytiků (3,2 mld. Kč EBIT, 3,799 mld. EBITDA, zaostaly tržby 26,47 mld. Kč vs. 27,44 mld. Kč a nepatrně čistý zisk 2,6 mld. Kč vs oček. 2,7 mld. Kč). Akcie Unipetrolu v posledních dnech posílily kolem +3%, investoři budou sledovat v průběhu dopoledne tiskovou konferenci a případné zprávy týkající se dividendové politiky.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.