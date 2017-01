Akciový výhled

Bilancia slovenských domácností sa minulý rok prvý krát prehupla do mínusu. Kým doteraz boli úspory Slovákov vždy vyššie, ako ich dlhy, dnes to už neplatí. Priemerný dlh občana Slovenska predstavoval 5570 eur, úspory len 5300 eur. Za obratom v bilancii je najmä rekordný hypotekárny boom. Celá zpráva »

V roku 2016 sa komodity prehupli späť do plusu. Aby tento vývoj pokračoval aj v tento rok, musí sa odstrániť niekoľko prekážok, napríklad producenti ropy musia byť schopní zrealizovať sľubované obmedzenie výroby.

Krátké zprávy

Ratingová agentúra S&P minulý týždeň v piatok potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Agentúra pozitívne hodnotí náš ekonomický rast, ktorý očakáva v nasledujúcich rokoch stabilný na úrovni troch percent.

Slovensko sa v konkurencii 180 krajín umiestnilo z pohľadu ekonomických vyhliadok na 44. mieste. Je to o štyri priečky nižšie ako v predchádzajúcom roku. Z krajín V4 Slovensko predbehla Česká republika aj Poľsko.

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

Školákov čaká tento týždeň polročné vysvedčenie. Ak plánujete deťom darovať za dobré výsledky peniaze, nemali by ste zabúdať i na niekoľko finančných rád. Deti by sa mali naučiť sporiť na vysnívanú vec. Časť peňazí by si mali vedieť odložiť i ako rezervu.

Daňový ráj se může stát i noční můrou. Pokud chcete před daněmi a mocí daňových úředníků utéct do daňového ráje, pak si to raději rozmyslete. I když třeba na daních něco ušetříte, pravděpodobně narazíte na finanční žraloky, kteří se o peníze odkloněné do zahraničí rádi postarají.