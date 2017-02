Akciový výhled

21.02.2017 08:56

Evropa otevře na červené nuleDnes se poprvé v tomto týdnu připojí k obchodování americké trhy. Evropa v pondělí začala růstově kolem +0,5%, pro dnešní den indikují futures její otevření bez výraznějších změn s tendencí k mírnému poklesu. Zahraniční trhy především indexy na Wall Street jsou rekordně překoupené, tzn. z krátkodobého pohledu by měl být prostor vzhůru omezen a stále existuje prostor pro korekci směrem dolů. Pražská burza se obchoduje v posledních 5 dnech poblíž 970 bodové hladiny na indexu PX. Pro dnešní den zřejmě nelze čekat výraznější změnu. Bankovní sektor se jak v Evropě, tak v USA obchoduje zatím spíše dle sentimentu než, že by za tím stálo viditelné zlepšení fundamentu. V nejbližších dnech tak bude i v Praze zajímavé sledovat, zdali dojde k udržení současných hladin či dojde k vybírání zisků v tomto sektoru. Příkladem je Komerční banka na úrovních kolem 960 Kč či Erste u 800 Kč úrovně. ČEZ by se měl obchodovat nad 440 Kč, když ceny elektřiny pro r.2018 se aktuálně obchodují nad 31 Euro a pro utility je rovněž příznivý pokles výnosů dluhopisů. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/190516_newsletter_170221.pdf