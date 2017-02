Akciový výhled

24.02.2017 09:00

Evropa otevře poklesemEvropské indexy budou otvírat týden mírným poklesem, když futures indikují pohyb kolem -0,2%. Čtvrtek přinesl poprvé v tomto týdnu obchodování v červených číslech, v předchozích třech dnech převažoval optimismus. Nůžky se rozevírají především mezi dluhopisovým trhem a ohodnocením akcií. Na jednu stranu začaly růst dluhopisy (a klesat jejich výnosy)-tedy poptávka po bezpečí, tomu ale neodpovídá vysoké ohodnocení akciových trhů a jejich růstové vyhlídky. V daném kontextu jsou zranitelné především bankovní tituly, jež mají za sebou slušné růsty od podzimu, současný pokles výnosů dluhopisů jim do karet nehraje. Zatím však investoři „drží“ nervy na uzdě, pohyby na bankách jsou minimální. V Praze včera držel index PX nad vodou ČEZ, který naopak z daného vývoje –poklesu výnosů – profituje, když už si investoři nevšímají růst cen elektřiny (ty jsou na svých ročních maximech). Akcie ČEZ se tak dostaly nejvýše od poloviny listopadu k úrovni 457 Kč a pro dnešní den bychom čekali obchodování do 460 Kč. Naopak pod tvrdým tlakem byla Komerční banka, jež se vrací od 960 Kč směrem dolů. Dnes by se KB mohla dále přiblížit k 920 Kč. Erste bude muset udržet úrovně kolem 780 Kč, aby se nezačal horšit její „technický“ stav. Celkově se bude index PX zřejmě obchodovat s tendencí k oslabení. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/190696_newsletter_170224.pdf