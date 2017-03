Akciový výhled

Evropa otevře níže, banky pod drobnohledemEvropské indexy budou otvírat nový týden v červených číslech, dle indikací futures by mělo jít o pokles do -0,4%. Uplynulý týden se akciovým trhům přitom ještě dařilo, začátek března přinesl na Wall Street nová maxima a Evropa přidávala ještě o něco víc (+1,8%). Z daného vývoje profitovala také pražská burza, jež si za uplynulý týden připsala +1,4%. Index PX se tak v závěru týdne obchodoval na 974 bodech. Úroveň poblíž 980 bodů jsme identifikovali jako možnou krátkodobou rezistenci a krátkodobá podpůrná úroveň by naopak měla ležet poblíž 860 bodů. V pondělí bude živěji v evropském bankovním sektoru, když Deutsche Bank plánuje zvýšit kapitál o 8,5 mld. Euro zřejmě vydáním nových akcií. Oproti pátečnímu závěru titul otevře níže kolem -5% a ovlivní tak sentiment na ostatních bankovních titulech. V Praze tak leze čekat obchody na Erste pod 780 Kč, Komerční banka má rezistenci kolem 960 Kč. Větší změny zřejmě nelze čekat u ČEZu. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191088_newsletter_170306.pdf